The BBC Music Magazine Playlist

This week’s tracks

Michael Finnissy Videte miraculum (Choir of St John’s College, Cambridge/Andrew Nethsingha)

Wei Qu Flower Drum (arr. Xuefei Yang) (Xuefei Yang)

Jennifer Higdon Voices: I. Blitz (Pacifica Quartet)

Rachmaninov 10 Preludes, Op. 23: IV. Andante cantabile (Sergei Babayan)

Elgar Sea Pictures, Op. 37: Sea Slumber (Staatskapelle Berlin)

Francis Pott At First Light: I. Requiem aeternam (Commotio/Matthew Berry)

CPE Bach Sinfonia in E minor: I. Allegro assai (Controcorrente Orchestra)

Vaughan Williams Violin Sonata in A minor: I. Fantasia. Allegro giusto (Jennifer Pike, Martin Roscoe)

Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune (London Symphony Orchestra/François-Xavier Roth)

Vol. 48

Beethoven 6 Bagatelles, Op. 126: 2. Allegro (Paul Lewis)

Elgar Sea Pictures, Op. 37: V. The Swimmer (Daniel Barenboim, Elina Garanca, Staatskapelle Berlin)

Mozart Horn Concerto: I. Allegro (Sarah Willis)

Anna Clyne DANCE: IV. in your blood (Inbal Segev, London Philharmonic Orchestra/Marin Alsop)

William Barton Square Circles Beneath the Red Desert Sand (William Barton, Australian String Quartet)

Shostakovich Piano Trio No. 1: I. Andante (Janine Jansen, Mischa Maisky, Lucas Debargue)

Gabriel Prokofiev Concerto for Turntables No. 1: V. Allegro Gavotte (Snow TIme) [107bpm] (Mr Switch, Ural Philharmonic Orchestra/Alexey Borogad)

Ben Parry Spring Sonnet No. 2 (The Choir of Royal Holloway/Rupert Gough)

Dvorak 7 Gypsy Songs, Op. 55: No. 4, Songs My Mother Taught Me (Augustin Hadelich)

Brahms Piano Concerto No. 2: II. Allegro appassionato (Lars Vogt, Royal Northern Sinfonia)

Eric Whitacre Sing Gently (Virtual Choir)

Vol. 47

Franck Symphonie en Ré Mineur: III. Allegro non troppo (Orchestre Philharmonique de Radio France/Mikko Franck)

Beethoven 7 British Songs, WoO 158b: VI. ‘O Mary, ye’s be clad in silk’ (Antonio Pappano, Nicolas Altstaedt, Vilde Frang)

Finzi Clarinet Concerto: I. Allegro vigoroso (Michael Collins, Philharmonia Orchestra)

Alwyn Miss Julie, Act 1 Scene 2: I Know, I Know (Anna Patalong, Benedict Nelson, Rosie Aldridge, BBC Symphony Orchestra/Sakari Oramo)

Castérède 12 Études: No. 1 Vivamente (Cobus du Toit)

Suk 4 Pieces, Op. 17: No. 1, Quasi ballata (Augustin Hadelich, Charles Owen)

Brett Dean Voices of Angels: I. Evocation (Andrej Power, Lawrence Power, Stockholm Syndrome Ensemble)

Schoenberg Verklärte Nacht, Op. 4: I. Sehr langsam (Isabelle Faust, Swedish Radio Symphony Orchestra/Daniel Harding)

Caroline Shaw The Listeners: No. 10, Epilogue (Live) (Philharmonia Baroque Orchestra/Nicholas McGegan)

Brad Mehldau New York State of Mind (Brad Mehldau)

Vol. 46

Kodály Sonata for solo cello in B minor: I. Allegro (Rosanne Philippens, Lidy Blijdorp)

Carolina Eyck Waves (Carolina Eyck, Eversines)

Schubert Allegretto in C minor D915 (Llyr Williams)

David Lang prisoner of the state: waiting for the inspectors (Julia Mathevet, Jarrett Ott, Alan Oke, Eric Owens, New York Philharmonic/Jaap Van Zweden)

Philip Glass Music in Eight Parts (Philip Glass Ensemble)

Glazunov Saxophone Concerto (arr. Zhislin for viola and string orchestra): Ia. Allegro moderato (Yuri Zhislin, Camerata Tchaikovsky)

Tilson Thomas From the Diary of Anne Frank, Pt 3: ‘Dear Kitty!…’ (San Francisco Symphony/Michael Tilson Thomas)

Beethoven Violin Sonata No. 1: I. Allegro con Brio (Tamsin Waley-Cohen, Huw Watkins)

Mozart Symphony No. 41 ‘Jupiter’: IV. Molto allegro (Aurora Orchestra/Nicholas Collon)

Stuart Duncan, Edgar Meyer, Yo-Yo Ma, Chris Thile Nebbia (Stuart Duncan, Edgar Meyer, Yo-Yo Ma, Chris Thile)

Vol. 45

José Serebrier Flute Concerto with Tango: I. Quasi Presto (Sharon Bezaly, Australian Chamber Orchestra/Richard Tognetti

Korngold Violin Concerto: I. Moderato mobile (Andrew Haveron, RTE Concert Orchestra/John Wilson)

John Adams Must the Devil have All the Good Tunes?: III. Più mosso: Obsession/Swing (Yuja Wang, Los Angeles Philharmonic/Gustavo Dudamel)

Gaubert Fantaisie in F (Michael Collins, Michael McHale)

Brahms Violin Concerto: III. Allegro giocoso (Jack Liebeck, BBC Symphony Orchestra/Andrew Gourlay)

Chopin 24 Préludes Op. 28 No. 15 ‘Raindrop’ (Eric Lu)

Sibelius Symphony No. 6: III. Poco vivace (Hallé Orchestra/Mark Elder)

Debussy Estampes: III. Jardins sous la pluie (Víkingur Ólafsson)

Stuart Duncan, Edgar Meyer, Yo-Yo Ma, Chris Thile Scarcely Cricket

Vol. 44

Rameau Les tendres plaintes (Víkingur Ólafsson)

Raminta Šerkšnyte Songs of Sunset and Dawn. Cantata-Oratorio: 3b. Morning. Eternal Morning (Lina Dambraukaitė, Justina Gringytė, Tomas Pavilionis, Nerijus Masevičius, Jauna Muzika Choir, Lithuanian National Symphony Orchestra/Giedrė Šlekytė)

Vaughan Williams The House of Life: No. 2, Silent Noon (Carolyn Sampson, Joseph Middleton)

Ben-Haim Cello Concerto: I. Allegro giusto (Raphael Wallfisch, BBC National Orchestra of Wales/Łukasz Borowicz)

David Lang The Loser, Scene 5: Those Who Live in the Country (Rod Gilfry, Bang on a Can Opera Ensemble/Lesley Leighton)

Isobel Waller-Bridge Vita & Virginia: Opening

Ēriks Ešenvalds There Will Come Soft Rains (The Pacific Lutheran Choir of the West/Richard Nance)

Piazzolla Concerto for Bandoneon & Guitar ‘Hommage à Liège’: III. Tango (Bartosz Glowacki, Elias Brown, Rob Luft, Rakhi Singh, Charlie Brookes et al.)

Handel Agrippina: HWV 6, Act 2: ‘Ogni vento’ (Joyce DiDonato, Il Pomo D’oro/Maxim Emelyanychev

Villa-Lobos Chôros No. 5 ‘Alma Brasiliera’ (Romain Nosbaum)

Vol. 43

Vaughan Williams The Lark Ascending (arr. Drayton for violin and chamber choir) (Jennifer Pike, Swedish Chamber Choir/Simon Phipps)

Margaret Bonds The Ballad of the Brown King: IX. Alleluia (The Dessoff Choirs, The Dessoff Orchestra/Malcolm J Merriweather)

Stravinsky 3 Movements from Petrushka: I. Danse russe (Beatrice Rana)

Ives Symphony No. 4: IV. Finale (Largo maestoso) (San Francisco Symphony/Michael Tilson Thomas)

CPE Bach Violin Sonata in C minor: II. Adagio ma non troppo (Tamsin Waley-Cohen, James Baillieu)

Tartini Concerto in A minor: I. Andante cantabile – Allegro assai (Dmitry Sinkovsky, Il Pomo D’oro)

Beethoven Symphony No. 5: I. Allegro con bio (Budapest Festival Orvhestra/Iván Fischer)

Tchaikovsky Eugene Onegin: ‘Kuda, kuda, kuda vi udalilis’ (Benjamin Bernheim, PKF – Prague Philharmonia/Emmanuel Villaume)

Trad Blow The Wind Southerly (arr. Kanneh-Mason) (Sheku Kanneh-Mason)

Vol. 42

Handel Music for the Royal Fireworks: I. Overture (Adagio) (Alison Balsom, Balsom Ensemble)

Bryce Dessner Tenebre (Ensemble Resonanz, Moses Sumney)

Scarlatti Il Pirro e Demetrio, Act 2: ‘Fra gl’assalti di Cupido’ (Jakub Józef Orliński, Il Pomo D’oro/Maxim Emelynaychev)

Beethoven Symphony No. 9 ‘Choral’: I. Allegro ma non troppo (Bach Collegium Japan/Massaki Suzuki)

Brahms Concerto for Violin and Cello in A minor ‘Double Concerto’: Vivace non troppo (Maximilian Hornung, NDR Radiophilharmonie/Andrew Manze)

Takemitsu I Hear the Water Dreaming (Emmanuel Pahud, Das Müncher Rundfunkorchester/Ivan Repušić)

Hildur Guðnadóttir Call Me Joker

Terterian Symphony No. 4, Pt. 3 (Bournemouth Symphony Orchestra/Kirill Karabits)

Vol. 41

Picchi Toccata (Andrea Buccarella)

Judith Weir O mercy divine (Choir of King’s College, Cambridge/Stephen Cleobury)

Howard Skempton Eternity’s Sunrise (Ensemble 360)

Anna Meredith Sawbones (Anna Meredith)

Liszt Csárdás obstinée No. 2 (Joseph Moog)

Dvořák String Quartet No. 6: III. Poco adagio (Vogler String Quartet)

Gary Schocker Piccolo Sonata No. 3 for piccolo and piano: III (Stefan de Schepper, Peter Verhoyen)

Hiromi Spectrum (Hiromi)

Judith Weir Nuits d’Afrique: IV. Le village (Hebrides Ensemble)

Rebecca Clarke Piano Trio: I. Moderato ma appassionato (Neave Trio)

Rachmaninov Vocalise Op. 34 No. 14 (arr. Trifonov for piano) (Daniil Trifonov)

Vol. 40

Hanns Eisler Leipzig Symphony: I. Vorspeil und Idylle (MDR Leipzig Radio Symphony/Jürgen Bruns)

Smyth Mass in D: VI. Agnus Dei (Ben Johnson, BBC Symphony Orchestra/Sakari Oramo)

Philip Glass Symphony No. 5: IX, Death (Choir of Trinity Wall Street, NOVUS NY, Trinity Youth Chorus, Downtown Voices, Trinity Wall Street/Julian Wachner)

Fanny Mendelssohn Carpriccio in A-flat (Johannes Moser, Alasdair Beatson)

Telemann Concerto in B-flat: III. Allegro (La Stagione Frankfurt/Michael Schneider)

Anon My Body Rock ‘Long Fever (Boston Camerata/Anne Azéma)

Schubert Fantasia in C: I. Andante molto – II. Allegretto (Ariadne Daskalakis, Michael Alexander Willens)

Elgar Symphonic Study in C minor ‘Falstaff’: IIa. Falstaff’s March – The Return Through Gloucestershire (BBC National Orchestra of Wales/Andrew Constantine)

Mozart 3 Songs from Sophiens Reise: Ich würd auf meinem Pfad (Robin Tritschler, Malcolm Martineau)

CPE Bach Movements in G: VI. Menuet (Miklós Spányi)

Handel Amadigi di Gaula, Act 2: ‘Pena tiranna’ (Jakub Józef Orliński, Maxim Emelyanychev, Il Pomo D’oro)

Vol. 39

John Adams Short Ride in a Fast Machine (Orchestre Symphonique de Montréal/Kent Nagano)

Brahms Symphony No. 3: IV. Allegro (Bergen Philharmonic Orchestra/Edward Gardner)

Tchaikovsky String Quartet No. 3: III. Andante funebre e doloroso, ma con moto (Quatuor Danel)

Dobrinka Tabakova Of a Rose Sing We (Truro Cathedral Choir, Christopher Gray, Joseph Wicks)

Bartók Bluebeard’s Castle: Oh! Virágok! (John Relyea, Michelle DeYoung, Bergen Philharmonic Orchestra/Edward Gardner)

Mozart Piano Concerto No. 24: II. Larghetto (Benjamin Hochman, English Chamber Orchestra)

Reinecke Ballade (Emmanuel Pahud, Das Müncher Rundfunkorchester/Ivan Repušić)

Fanny Mendelssohn String Quartet: III. Romanze (Malin Broman, Simon Crawford-Hillips, Musica Vitae)

Kaija Saariaho Circle Map: VI. Day and Night Music (Oslo Philharmonic Orchestra/Clément Mao-Takacs)

Leclair Sonata No. 7: II. Allegro ma non troppo (Erik Bosgraaf, Francesco Corti)

Vol. 38

Stamitz Symphony Op. 3 No. 1: IV. Presto (Musica Viva/Alexander Rudin)

Robert Schumann Fantasie in C Op. 17: II. Mässig. Durchaus energisch (Joseph Tong)

Chabrier España – Rhapsody for Orchestra (L’Orchestre de la Suisse Romande)

Stephen Hough Madam and her Madam (Jennifer Johnston, Alisdair Hogarth)

Trojahn Rhapsodie pour clarinette et orchestra: I. Rêverie (Annelien van Wauwe, Orchestre National de Lille/Alexandre Bloch)

JS Bach Wo sol lich fliehen hin, BMV 5: III. Aria: Ergieße dich reichlich (arr. for viola) (Antoine Tamestit, Masato Suzuki)

Bruch 8 Pieces, Op. 83 (arr. for violin, viola and piano): No. 6, Nachtgesang (Natalia Lomeiko, Yuri Zhislin, Ivan Martin)

Handel Concerto Op. 7 No. 4 in D minor: I. Adagio (arr. for organ) (Thomas Trotter)

Vol. 37

Korngold Symphony in F sharp: II. Scherzo. Allegro molto (Sinfonia of London/John Wilson)

Charpentier Les arts florrisants. H. 487, Scene 5: Charmante paix (Aaron Sheehan, Molly Netter, Boston Early Music Festival Vocal Ensemble)

Ravel Miroirs: IV. Alborada del gracioso (Imogen Cooper)

Sibelius Violin Concerto: III. Allegro, ma non tanto (Christian Tetzlaff, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin/Robin Ticciati)

Max Richter In the Garden (Angèle Dubeau, La Pietà)

Gabriel Prokofiev Bass Drum Concerto: II. Largo Mesto (In the Steppes) (Joby Burgess, Ural Philharmonic Orchestra/Alexey Bogorad)

Marais Suite in A: VI. Fantaisie (Robert Smith, Israel Golani, Olivier Fortin, Joshua Cheatham)

Bartók Piano Quintet in C: II. Vivace. Scherzando (Vilde Frang, Barnabás Kelemen, Katalin Kokas, Nicolas Altstaedt, Alexander Lonquich)

Gossec Symphony in D minor: II. Andante (German Chamber Academy Neuss/Simon Gaudenz)

Vol. 36

Beethoven Egmont, Op. 84: I. Overture (Live) (Elisabeth Breuer, Helsinki Baroque Orchestra/Aapo Hákkinen)

Peter Lindroth Insensiblity (Yoriko Asahara, John Erik Eleby, Mats Jansson)

Schnittke String Quartet No. 3: II. Agitato (Danish String Quartet)

Stanford 4 Irish Dances, Op. 89, IV. Reel (Excerpts arr. Grainger (Alexander Karpeyev)

Fogg Merok (BBC Philharmonic/Rumon Gamba)

Michael Nyman Concerto for Amplified Harpsichord & Strings (Jory Vinikour, Chicago Philharmonic/Scott Speck)

Vaughan Williams L’Amour de Moy (Roderick Williams, Kitty Whately, William Vann)

Stephen Hough Madam and her Madam (Jennifer Johnston, Alisdair Hogarth)

Vol. 35

Hartmann Concerto funèbre for Violin and String Orchestra: II. Adagio (Patricia Kopatchinskaja, Camerata Bern)

Piazzolla Histoire du tango (version for flute and guitar): I. Bordel 1900 (Lisa Friend, Craig Ogden)

Rachmaninov Piano Concerto No. 2: I. Moderato (Dong Hyek Lim, BBC Symphony Orchestra/Alexander Vedernikov)

Iiro Rantala September (Iiro Rantala)

Handel Concerto grosso in A minor, Op. 6 No. 4: II. Allegro (Akademie für Alte Musik Berlin/Bernhard Forck)

Gabriela Montero Piano Concerto No. 1 ‘Latin’: I. Mambo (Live) (Gabriela Montero, Orchestra of the Americas/Carlos Miguel Prieto)

Donnacha Dennehy The Hunger – Black Potatoes (Alarm Will Sound/Alan Pierson)

Sibelius Violin Concerto: III. Allegro, ma non tanto (Christian Tetzlaff, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin/Robin Ticciati)

Mascagni Cavalleria rusticana: Mamma, quel vino è generoso (Live) (Elena Zilio, Alexia Voulgaridou, Coro del Maggio Musicale Fiorentino)

Vol. 34

John Adams Short Ride in a Fast machine (Orchestre Symphonique de Montréal/Kent Nagano)

Dvořák In Folk Tone Op. 73 (Kaspar Zehnder, Magdalena Kožená, Simon Rattle)

Parry I Was Glad (Choir of King’s College, Cambridge/Stephen Cleobury)

Myaskovsky Symphony No. 1: III. Allegro assai e molto risoluto (Ural Youth Symphony/Alexander Rudin)

Phipps Clarinet Concerto: I. Adagio – Allegro moderato (Mark van de Wiel, Philharmonia Orchestra, London Chamber Orchestra/Christopher Warren-Green)

Max Richter The Four Seasons Recomposed: Winter I (Fenella Humphreys, Covent Garden Sinfonia/Ben Palmer)

Fauré Pavane Op. 50 (Sinfonieorchester Basel/Ivor Bolton)

Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor ‘Moonlight’: I. Adagio sostenuto (Igor Levit)

Josquin des Prez Nymphes des bois (Dulces Exuviae, Romain Bockler, Bor Zuljan)

Vol. 33

Holst The Planets: IV. Jupiter, the Bringer of Jollity (Bergen Philharmonic Orchestra/Andrew Litton)

Handel Riccardo Primo HWV 23: II. Volo così fido al dolce (Lucy Crowe, London Early Opera/Bridget Cunningham)

Fanny Mendelssohn Capriccio in A-flat (Johannes Moser, Alasdair Beatson)

Wynton Marsalis Violin Concerto: I. Rhapsody (Nicola Benedetti, Philadelphia Orchestra/Cristian Măcelaru)

Henze Englische Liebeslieder: VI. Sonett (Anssi Kartuunen, BBC Symphony Orchestra/Oliver Knussen)

Mason Bates Sirens: No. 1, From ‘The Odyssey’ (Book XII) (Cappella SF/Ragnar Bohlin)

Dvořák Symphony No. 8: III. Allegretto grazioso (Bamberg Symphony/Jakub Hrůša)

John Luther Adams Become Desert (Seattle Symphony Orchestra & Chorus/Ludovic Morlot)

Vol. 32

José Ferrer Sérénade espagnole, Op. 34 (Jørgen Skogmo, Jens Franke)

Laura Kaminsky A Christmas Story (Sasha Cooke, Kelly Markgraf, Fry Street Quartet)

Dustin O’Halloran Op. 28 (American Contemporary Music Ensemble)

Piazzolla Milonga del angel (arr. Benítez for guitar) (Rupert Boyd)

Debussy La Mer: III. Dialogue du vent et de la mer (L’Orchestre de la Suisse Romande, Paris Conservatoire Orchestra/Ernest Ansermet)

JS Bach Christ lag in Todesbanden: II. Christ lag in Todesbanden (Vox Luminis/Lionel Meunier)

Amir Mahyar Tafreshipour Broken Times (Darragh Morgan, Patrick Savage, Fiona Winning, Deirdre Cooper)

Handel Brockes Passion: No. 5, Der Gott, dem alle Himmelskreise (Festspielorchester Göttingen/Laurence Cummings)

Tchaikovsky Symphony No. 6 ‘Pathétique’: III. Allegro molto vivace (Berlin Philharmonic/Kirill Petrenko)

Vol. 31

Honegger Symphony No. 2 for string orchestra and trumpet: III. Vivace non troppo (Baltic Chamber Orchestra/Emmanuel Leducq-Baromé)

Mozart Piano Concerto No. 27, Arr. for accordion and chamber orchestra: II. Larghetto (Viviane Chassot, Camerata Bern)

Janáček On an Overgrown Path: No. 10, The Barn Owl Has Not Flown Away! Andante (Jan Bartoš)

Wolfram Buchenberg Dum medium silentium (Cantabile Regensburg/Matthias Beckert)

Elgar Soliloquy for oboe and orchestra (Albrecht Mayer, Bamberg Symphony/Jakub Hrůša)

Schubert Die schöne Müllerin: No. 8, Morgengruß (Roderick Williams, Iain Burnside)

Heinrich Bach Ich danke dir Gott (Vox Luminix/Lionel Meunier)

Erika Fox Café Warsaw 1944: I. Prologue (Goldfield Ensemble/Richard Uttley)

Salieri Tarare, Act 5 Scene 4 ‘Atar, defends-nous’ (Les Talens Lyriques/Christophe Rousset)

Korngold String Quartet No. 2: IV. Waltz (Finale) (Jerusalem Quartet)

Vol. 30

Verdi La Traviata – Act 1: ‘Libiamo ne’ lieti calici’ (Brindisi) (Luciano Pavarotti, Joan Sutherland, The London Opera Chorus, National Philharmonic Orchestra/Richard Ronynge)

Philip Glass Vertigo (Arctic Philharmonic Orchestra)

Britten A Ceremony of Carols, Op. 28: This little Babe (The Sixteen/Harry Christophers)

Prokofiev Visions fugitives, Op. 22: XIV. Feroce (Ostrobothnian Chamber Orchestra/Sakari Oramo)

Howells Te Deum and Jubilate ‘Collegium Regale’: Te Deum (Choir of King’s College, Cambridge/Stephen Cleobury)

Hartmann Concerto funebre: IV. Choral. Langsamer Marsch (Fabiola Kim, Müncher Symphoniker/Kevin John Edusei)

Praetorius Dixit Dominus (David Skinner, Stephen Farr)

Gregson Sequence (Four) for Solo Violin and String Orchestra divisi (Mari Samuelsen, Konzerthausorchester Berlin/Jonathan Stockhammer)

Bartók The Wooden Prince, Op. 13: IX. The Princess is Curious (Helsinki Philharmonic Orchestra/Susanna Mälkki)

Get It Straight – Live (Dan Berglund, Charenee Wade, Iiro Rantala, Anton Eger, Ernie Watts, Angelika Niescier)

Vol. 29

Mozart Piano Concerto No. 20: III. Allegro assai (Jean-Efflam Bavouzet, Manchester Camerata/Gábor Takács-Nagy)

Elgar String Quartet in E minoe: Piacevole. Poco andante (Brodsky Quartet)

Jonathan Dove Airport Scenes (Orchestral Suite from ‘Flight’): II. Storm (BBC Philharmonic/Timothy Redmond)

Kaija Saariaho Ciel d’hiver (After ‘Orion’ Movement II) (Finnish Radio Symphony Orchestra/Hannu Lintu)

Josquin des Prez Nymphes des bois (La déploration de la mort de Johannes Ockeghem (Il Giardino Armonico/Giovanni Antonini)

Daniel Elms Islandia (Christian Barraclough, Jonathan French, Tomas Klement, Tereza Privatska, Julia Loucks, Tom Hankey, Adam Szabo)

Vivaldi arr. Max Richter The Four Seasons Recomposed: Summer I (Fenella Humphreys, Covent Garden Sinfonia/Ben Palmer)

Dvořák Piano Trio No. 1: IV. Finale. Allegro vivace (The Busch Trio)

Suk Pohádka, Op. 16: III. Funeral Music (Czech Philharmonic Orchestra/Jiří Bělohlávek)

JS Bach Es erhub sich ein Streit, BWV 19: I. Es erhub sich ein Streit (Gaechinger Cantorey, David Franke, Hans-Christoph Rademann)

Vol. 28

Qigang Chen The Joy of Suffering: IV. Thrilled by illusions (Maxim Vengerov, Shanghai Symphony Orchestra/Long Yu

David Robertson Movement I. St Louis to New Orleans (Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center Orchestra/David Robertson)

Geminiani Concerto per flauto in G: I. Preludio. Adagio (Maurice Steger, La Cetra)

James MacMillan Cecilia virgo (The Elysian Singers/Sam Laughton)

Chopin Nocturne No. 20 in C-sharp minor (Charles Richard-Hamelin, Orchestre Symphonique de Montréal/Kent Nagano

Striggio Ecce Beatam Lucem à 40 (Armonico Consort, Choir of Gonville & Caius College, Cambridge/Christopher Monks)

Weinberg Symphony No. 21 ‘Kaddish’: II. Allegro molto (City of Birmingham Symphony Orchestra/Mirga Gražinytė-Tyla)

Wagner Siegfried: Siegfried’s Horn Call (Ben Goldscheider, Hallé/Mark Elder)

Monteverdi Vespers of 1610: Deus in adiutorium meum intende (The Sixteen/Harry Christophers)

Sibelius Lemminkäinen Suite ‘4 Legends: IV. Lemminkäinen’s Return (BBC Symphony Orchestra/Sakari Oramo)

Vol. 27

Jón Leifs Edda Pt. 2 Op. 42 ‘The Lives of the Gods’: VI. Warriors (Schola Cantorum Reykjavicensis, Iceland Symphony Orchestra/Hermann Bäumer)

Philip Glass Perpetulum: Part 1 (Third Coast Percussion)

Richard Strauss Violin Concerto: III. Rondo (Tasmin Little, BBC Symphony Orchestra/Michael Collins)

Jolivet Serenade for Wind Quintet: II. Caprice (Jolivet, Les Vents Français)

Beethoven Cello Sonata in F Op. 17: I. Allegro moderato (Leonard Elschenbroich, Alexei Grynyuk)

Mendelssohn Piano Concerto No. 2: III. Finale (Kristian Bezuidenhout, Freiburger Barockorchester/Pablo Heras-Casado)

Corelli Violin Sonata in D minor, Op. 5 No. 7 (arr. for harpsichord): III. Sarabande (Sophie Yates)

Richard Rodney Bennett Symphony No. 1: III. Molto vivace (BBC Scottish Symphony Orchestra/John Wilson)

Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor, Op. 15: III. Adagio (Evgeny Kissin, Emerson String Quartet)

Eric Vloiemans Crazy Witches (Calefax Reed Quintet)

Rachmaninov 13 Préludes, Op. 32: No. 5 in G. Moderato (Boris Giltburg)

Vol. 26

Jonathan Dove Seek Him That Maketh the Seven Stars (Choir of St John’s College, Cambridge/Andrew Nethsingha)

Glière Horn Concerto: III. Moderato (Markus Maskuniitty, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra/Sakari Oramo)

Porpora David e Bersabea: Dolce è su queste alte mie logge a sera (Giueseppina Bridelli, Le Concert de l’Hostel Dieu/Franck-Emmanuel Comte)

Haydn Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, Hob. XX: I. Introduzione. Maestoso ed adagio (Ensemble Resonanz/Riccardo Minasi)

Hindemith Violin Sonata Op. 11 No. 1: I. Frisch (Roman Mints, Alexander Kobrin)

Schubert Rosamunde Op. 26: IIIa. Entr’acte No. 2 (Andante) (Copenhagen Philharmonic Orchestra/Lawrence Foster)

Robert Schumann Liederkreis Op. 39: V. Mondnacht (arr. Clara Schumann) (Isata Kanneh-Mason)

Debussy Préludes, Book 1: No. 8 La fille aux cheveux de lin (Lisa Friend, Rohan de Silva)

Beethoven Triple Concerto: II. Largo (Laurence Equilbey, Alexandra Conunova, David Kadouch, Natalie Clein, Insula Orchestra)

Clara Schumann 3 Romances, Op. 11: II. Andante – Allegro passionate – Andante (Eric Le Sage)

Vol. 25

Duruflé Messe ‘Cum Jubilo’ pour choeur de barytons et orgue, Op. 11: II. Gloria (Ken Cowan, Houston Chamber Choir/Robert Simpson)

Mahler Symphony No. 10 (arr. Castelletti for chamber orchestra): II. Sherzo (Lapland Symphony Orchestra/John Storgårds)

Brahms Piano Quartet No. 1: II. Intermezzo (Skride Piano Quartet)

Tavener The Protecting Veil: I. The Protecting Veil (Matthew Barley, Sinfonietta Riga/Sukhvinder Singh Pinky)

Gibbons The Silver Swan (Apollo5)

Victoria Bond Instruments of Revelation: III. The Fool (Chicago Pro musica)

Schumann Dichterliebe: VII. Ich grolle nicht (Stella Doufexis, Daniel Heide)

Annie Lennox (Hesperiidae) (Annie Lennox)

Vol. 24

Offenbach Madame Favart: Overture (Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt/Howard Griffiths)

JS Bach Cello Suite No. 4 in E-flat: V. Bourée (trans. Rachel Podger for violin) (Rachel Podger)

Björk Vespertine: Aurora (Live) (Women’s Choir of Nationaltheater Mannheim, Orchestra of Nationaltheater Mannheim)

Gershwin Lullaby for String Quartet (Chiaroscuro)

John Williams Hedwig’s Theme – from ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Anne-Sophie Mutter, The Recording Arts Orchestra of Los Angeles)

Khachaturian Cello Concerto: III. Allegro battula (Torleif Thedéen, Staatsorchester Rheinische Philharmonie/Daniel Raiskin)

Debussy Chansons de Bilitis, L. 90: No. 1, La flute de Pan (Carolyn Sampson, Joseph Middleton)

Weber Clarinet Concerto No. 1: II. Adagio ma non troppo (Andreas Ottensamer, Yuja Wang, Berlin Philharmonic/Mariss Jansons)

Daniel Tarrab Prelude (Nester Marconi, Pablo Agri, Daniel Tarrab, Orquesta Filarmonica Nacional)

Vol. 23

Svante Henryson Black Run (Andrei Ionita)

Schubert 4 Impromptus: No. 1 in C minor (Khatia Buniatishvili)

Donizetti L’Ange de Nisida, Act 1: ‘Et vous Mesdames’ (Orchestra of the Royal Opera House/Mark Elder)

Beethoven Symphony No. 3 ‘Eroica’: II. Marcia funebre (London Philharmonic/Kurt Masur

Richard Strauss Malven, TrV 297 (Arr. Rihm) (Lise Davidsen, Philharmonia Orchestra/Esa-Pekka Salonen)

Gounod Symphony No. 2: III. Scherzo (Iceland Symphony Orchestra/Yan Pascal Tortelier)

Beethoven Piano Sonata No. 22: I. In tempo d’un menuetto (Jonathan Biss)

Weinberg Capriccio Op. 11 (Quatuor Capriccio)

Ives Piano Sonata No. 1: IVb. Allegro – Presto (Tamara Stefanovich)

Prokofiev Cello Sonata in C Op. 119: II. Moderato – Andante dolce (Mstislav Rostropovich)

JS Bach Fuge G-Moll BWV 578 (Olivier Latry)

Beethoven String Quartet No. 10: III. Presto (Cuarteto Casals)

Howells Lady Audrey’s Suite, Op. 19: I. The Four Sleepy Golliwogs’ Dance (Dante Quartet)

Vol. 22

JS Bach Concerto for Violin and Oboe in C minor: I. Allegro (Isabelle Faust, Xenia Löffler, Akademie für Alte Musik Berlin/Bernhard Forck)

Messiaen Preludes for Piano: VII. Plainte calme (Alexandra Dariescu)

Purcell Hear My Prayer, O Lord (Gabrieli Consort/Paul McCreesh)

Mahler Symphony No. 7: III. Scherzo, Schattenhaft (Budapest Festival Orchestra/Iván Fischer)

Arensky Piano Trio No. 1: III. Elegia (Smetana Trio)

Brad Mehldau The Garden

Stravinsky Le Sacre du Printemps, Pt 1: L’Adoration de la Terre: Rondes printanières (New York Philharmonic/Jaap van Zweden)

Elgar Variations on an Original Theme, Op. 36, ‘Enigma’: XIV. Finale: Allegro Presto ‘E.D.U’ (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra/Vasily Petrenko)

Massanet Le Poète et la Fantôme (Sandrine Piau, Le Concert de la Loge/Julien Chauvin)

Esa-Pekka Salonen Cello Concerto: III. (Yo-Yo Ma, Los Angeles Philharmonic/Esa-Pekka Salonen)

Britten 3 Divertimenti: II. Waltz. Allegretto (Doric String Quartet)

Vol. 21

Gesualdo O vos omnes (Monteverdi Choir/John Eliot Gardiner)

William Alwyn 3 Winter Poems: No. 1, Winter Landscape (Tippett Quartet)

JS Bach Cello Suite No. 2 in D minor, BWV 1008 (Transcribed by Rachel Podger for violin) (Rachel Podger)

Prokofiev Piano Sonata No. 7 in B-flat: I. Allegro inquieto – Andantino (Martin James Bartlett)

Shostakovich Symphony No. 7 ‘Leningrad’: II. Moderato (poco allegretto) (Live at Symphony Hall, Boston) (Boston Symphony Orchestra/Andris Nelsons)

John Sheppard Missa Cantate: Gloria (The Sixteen/Harry Christophers)

Busoni Piano Concerto: II. Pezzo giocoso (Live) (Kirill Gerstein, Boston Symphony Orchestra/Sakari Oramo)

JS Bach The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 15 in G (Steven Devine)

Kaija Saariaho Petals (Wilhemina Smith, Kaija Saariaho)

Mozart Piano Sonata No. 13 in B-flat ‘Linz’: I. Allegro (Lars Vogt)

Vol. 20

James MacMillan Saxophone Concerto: III. Jigs (Amy Dickson, Adelaide Symphony Orchetra/Nicholas Carter)

Steve Reich Clapping Music (Live (Colin Currie, Steve Reich)

Stravinsky Three Movements from Petrushka: II. Petrushka’s Room (Alexander Ullman)

Raaf Hekkema Dido’s Lament (Eric Vloeimans, Calefax Reed Quintet, Jasper van Hulten, Gulli Gudmundsson)

Gabriel Jackson The Passion of Our Lord Jesus Christ: II. Anointing at Bethany (Emma Tring, Choir of Merton College, Oxford, Oxford Contemporary Sinfonia/Benjamin Nicholas)

Poulenc Flute Sonata (arr. for flute and organ): I. Allegretto malincolico (Erica Nygård, Niels Burgmann)

Roxanna Panufnik Love Abide – I. Love is the Master (Colla Voce Singers, London Mozart Players)

Niels Rosing-Schow #ViolaSounds (Rafael Altino)

Eric Whitacre Sainte-Chapelle (The Sixteen/Harry Christophers)

Couperin Pièces de viole, deuxième Suite: III. La Pompoe funèbre (Christophe Rousset, Atsushi Sakaï, Marion Martineau)

Vol. 19

Mendelssohn Piano Concerto No. 2: III. Finale. Presto scherzando (Kristian Bezuidenhout, Freiburger Braockorchester/Pablo Heras-Casado

Mahler Symphony No. 3: Part II, No. 5. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck (Sara Mingardo, Gürzenich-Orchester Köln/François-Xavier Roth)

Bach BWV 974 – II Adagio (Rework) (Víkingur Ólafsson, Ryuichi Sakatmoto)

Bach Violin Concerto in D minor, BWV 1052R: III. Allegro (Isabelle Faust, Akademie für Alte Musik Berlin/Bernhard Forck)

Bruckner Locus iste (Choir of St John’s College, Cambridge/Andrew Nethsingha)

Mozart Symphony No. 40 in G minor: I. Molto allegro (Live) (NDR Radiophilharmonie/Andrew Manze)

Myaskovsky Cello Sonata No. 1 in D, Op. 12: I. Adagio – Andante (Bruno Philippe, Jérôme Ducros)

Falla La vida breve, Act 1: Ah, ande la tarea, que hay que trabajar! (Gustavo Pena, Cristina Faus, Spanish Radio and Television Chorus, BBC Philharmonic Orchestra/Juanjo Mena)

Victoria Alma redemptoris mater (I Fagiolini/Robert Hollingworth)

John Harle RANT! (Jess Gillam, BBC Concert Orchestra/Jessica Cottis)

Vol. 18

John Williams The Raiders March (from ‘Raiders of The Lost Ark’) (Los Angeles Philharmonic/Gustavo Dudamel)

Robert Schumann Adagio and Allegro, Op. 70 (Richard Watkins, Julius Drake)

Edmund Finnis The Air, Turning (BBS Scottish Symphony Orchestra/Ilan Volkov

Will Todd Songs of Renewal: I. Me renovare (Bath Camerata, Benjamin Goodson

Rachmaninov String Quratet No. 1: I. Romance (Orava Quartet)

Richard Barbieri Vibra (Richard Barbieri)

Offenbach Les Bavards, Acte I Scène 3: Air d’Inès ‘Ce sont d’étranges personnages’ (Jodie Devos, Münchner Rundfunkorchester/Laurent Campellone)

Caroline Shaw Plan & Elevation: IV. The Orangery (Attacca Quartet)

JS Bach Oboe Concerto in D minor (Performed on Recorder): I. Allegro (Lucie Horsch, The Academy of Ancient Music/Bojan Cicic)

Berlioz L’Enfance du Christ, Pt. 3 ‘L’arrivée à Saïs’: Trio des Ismaélites (Prudence Davis, Sarah Beggs, Yinuo Mu, Andrew Davis)

Henry Cowell Banshee (Wilhem Latchoumia)

Vol. 17

Sibelius Symphony No. 1: III. Scherzo (Gothenburg Symphony Orchestra/Santtu-Matias Rouvali)

Brahms Die schöne Magelone: Traun! Bogen und Pfeil sind gut für den Feind (John Chest, Marcelo Amaral)

Danny Elfman Violin Concerto ‘Eleven Eleven’: III. Fantasma (John Mauceri, Royal Scottish National Orchestra/Sandy Cameron)

Verdi Macbeth: Patria oppressa! (Live) (Chicago Symphony Chorus, Chicago Symphony Orchestra/Riccardo Muti)

Camus Airs, à deux et trois parties: Laissez durer la nuit, impatiente Aurore (Anna Reinhold, Les Arts Florissants/William Christie)

Schubert Piano Sonata in B, III. Scherzo Allegretto (Paul Lewis)

Britten Five Flower Songs: IV. The Evening Primrose (RIAS Kammerchor/Justin Doyle)

Schumann Piano Sonata No. 3 in F minor ‘Concerto Without Orchestra’: IV. Prestissimo possibilie (Jean-Efflam Bavouzet)

Rameau Hippolyte et Aricie: ‘Espoir, unique bien…’ (Karine Deshayes, Le Concert Spirituel/Hervé Niquet)

Janáček String Quartet No. 2 ‘Intimate Letters’: I. Andante (Wihan Quartet)

Lutosławski Partita: V. Presto (Maksim Štšura, Michael Foyle)

Vol. 16

Handel Concerto Grosso for Oboe and Strings in D minor: V. Allegro (Le Consort, Marta Paramo, Emilia Gliozzi, Johanne Maitre)

Michael Nyman The Diary of Anne Frank (arr. Richard Boothby): If (Iestyn Davies, Fretwork)

Reger Piano Concerto, Op. 114: III. Allegretto con spirito (Markus Becker, NDR Radiophilharmonie/ Joshua Weilerstein)

Gabriel Jackson The Passion of Our Lord Jesus Christ: VI. Crucifixion (Emma Tring, Guy Cutting, Choir of Merton College, Oxford)

Karl Jenkins The Armed Man – A Mass for Peace: XII. Benedictus (Karl Jenkins)

Liszt Sardanapalo: Sotto il tuo sguardo (Joyce El-Khoury, Airam Hernández, Staatskapelle Weimar/Kirill Karabits)

Musorgsky Pictures at an Exhibition: No. 10, The Great Gate of Kiev (London Symphony Orchestra/Gianandrea Noseda)

Bruno Sanfilippo Doll (Bruno Sanfilippo)

Liszt Ständchen (transc. From Schubert’s Schwanengesang No. 4) (Khatia Buniatishvili)

John Williams The Imperial March (from Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back) (Los Angeles Philharmonic/Gustavo Dudamel)

Vol. 15

Florence Price Symphony No. 1: IV. Finale (Fort Smith Symphony/John Jeter)

Chopin Mazurka in B, Op. 56 No. 1 (Maurizio Pollini)

Berlioz Le Carnaval Romain: Overture (Detroit Symphony Orchestra/Paul Paray)

Reinecke Cello Sonata No. 1: III. Finale. Allegro molto ed appassionato (Martin Rummel, Roland Kruger)

Mozart Piano Sonata No. 2: III. Presto (Peter Donohoe)

Nils Frahm Sweet Little Lie (Nils Frahm)

JS Bach Concerto for Violin and Oboe in C minor: I. Allegro (Isabelle Faust, Xenia Löffler, Bernhard Forck, Academy for Ancient Music)

Zemlinsky Clarinet Trio in D minor (Version for Violin Cello & Piano): III. Allegro (Stefan Zweig Trio)

Jean Français Imromptu for Flute and Strings: III. Scherzando (Ransom Wilson, BBC Concert Orchestra/Perry So)

Robert Schumann Phantasiestücke, Op. 88: II. Humoreske. Lebhaft (Live) (Gautier Capuçon, Martha Argerich, Renaud Capuçon)

Max Bruch Die Loreley, Op. 16, Act I: Ave Maria! (Michaela Kaune, Philharmonischer Chor Prag, Müncher Rundfunkorchester/Stefan Blunier)

Anon Ther is No Rose of Swych Virtu (The Telling)

Vol. 14

Mozart Symphony No. 13: I. Allegro (Folkwang Kammerorchester Essen/Johannes Klumpp)

Roxanna Panufnik The Sweet Spring (Blossom Street, Annabel Thwaite, Hilary Campbell)

Robert Schumann Cello Concerto: III. Sehr lebhaft (Live) (Gautier Capuçon, Chamber Orchestra of Europe/Bernard Haitink)

Weber Piano Sonata No. 2 in A-flat: II. Andante. Ben tenuto (Paul Lewis)

Janáček String Quartet No. 2 ‘Intimate Letters’: II. Adagio – Vivace (Wihan Quartet)

Sibelius Symphony No. 3: III. Moderato – Allegro (ma non tanto) (Orchestre de Paris/Paavo Järvi)

André Campra Achille et Déidamie: ‘Timbales et trompettes’ (Le Concert Spirituel/Hervé Niquet)

Corelli Concerto grosso in F: IV. Allegro (Marco Scorticati, Estro cromatico/Sara Campobasso)

Trio Tapestry Sparkle Lights (Joe Lovano, Marilyn Crispell, Carmen Castaldi)

Vol. 13

Berlioz Symphonie fantastique: II. Un Bal (Transcribed for piano duet) (Jean-François Heisser, Marie-Josèphe Jude)

Schubert Octet in F, III. Allegro vivace – Trio (OSM Chamber Soloists)

Schumann Three Romances: I. Nicht Schnell (Stephen Waarts, Gabriele Carcano)

Bernstein Mass: No. 2, Hymn & Psalm. A Simple Song (Arr. for voice, flute, electric guitar, harp and organ) (Anne Sofie von Otter, Sharon Bezaly, Fabian Fredriksson, Margareta Nilsson, Bengt Forsberg)

Juan Crisostomo de Arriaga Médée: Hymen, viens dissiper une vaine frayeur (Berit Norbakken Solset, BBC Philharmonic/Juanjo Mena)

Rzewski Four North American Ballads: No. 1, Dreadful Memories (After Aunt Molly Jackson) (Adam Swayne)

Johannes Ciconia O rosa bella, o dolce anima mia (The Telling)

Liszt Sardanapalo: Vieni! Risplendono festive faci (Damen des Opernchores des Deutschen Nationaltheaters Weimar, Staatskapelle Weimar/Kirill Karabits)

Florence Price Symphony No. 4: IV. Scherzo (Fort Smith Symphony/John Jeter)

Hoffmeister Double Bass Quartet No. 3 in D: I. Moderato (Niek De Groot, Minna Pensola, Antti Tikkanen, Tuomas Lehto)

Vol. 12

Mendelssohn Piano Concerto No. 2: III. Finale. Presto scherzando (Ronald Brautigam, Die Kölner Akademie/Michael Alexander Willens)

Haydn Concerto per il Corno da caccia in D: I. Allegro (Premysl Vojta, Martin Petrák, Haydn Ensemble Prague)

Dvořák Symphony No. 9 ‘From the New World’: III. Molto vivace (Bamberg Symphony Orchestra/Jakub Hrusa)

Vivaldi Tito Manlio: ‘Combatta un gentil cor’ (Cecilia Bartoli, Serge Tizac, Ensemble Matheus/Jean-Christophe Spinosi)

Giuseppe Sammartini Recorder Concerto in F: II. Siciliano (Lucie Horsch, The Academy of Ancient Music/Bojan Cicic)

CPE Bach Solo in G: II. Allegro (Anaïs Gaudemard)

Robert O’Dwyer Act I Scene I: An tráth a mbíonn an spéir fá scáil (Imelda Drumm, Irish National Opera Chorus, RTE National Symphony Orchestra/Fergus Sheil)

Ami Maayani Toccata (Elisa Netzer)

Tchaikovsky Swan Lake: Act III. No. 17 Scène: Entrée des invites (Fanfares) et la valse (Allegro) (London Symphony Orchestra/Anatole Fistoulari)

Vol. 11

Piazzolla Tango para una ciudad (Quinteto Astor Piazzolla)

Schumann Cello Concerto in A minor: II. Langsam (Sol Gabetta, Kammerorcheser Basel/Giovanni Antonini)

Schumann Zwölf Gedichte, Op. 35 No. 5, Sehnsucht nach der Waldgegend (Christian Gerhaher, Gerold Huber)

Bruch Concerto for Clarinet and Viola in E minor: III. Allegro molto (Dimitri Ashkenazy, Anton Kholodenko, Royal Baltic Festival Orchestra/Mats Liljefors)

Schoenberg Drei Klavierstücke Op. 11 No. 1: ‘Mässige Virtel’ (Jeremy Denk)

Verdi et al. Messa per Rossini: 11. Agnus Dei (Veronica Simeoni, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano/Riccardo Chailly)

Ethel Smyth Violin Sonata in A minor: IV. Finale. Allegro vivace (Tasmin Little, John Lenehan)

Berlioz Harold en Italie: 3. Sérénade d’un montagnard des Abbruzes à sa maîtresse (Tabea Zimmermann, Les Siècles/François-Xavier Roth)

Xenakis Pléïades: IV. Mélanges (DeciBells, Domenico Melchiorre)

Schubert Symphony No. 3: IV. Presto vivace (City of Birmingham Symphony Orchestra/Edward Gardner)

Vol. 10

Vivaldi Il Giustino, Act II: Scene 1. Sento in seno ch’in pioggia di lagrime (Anastasio) (Accademia Bizantina, Ottavio Dantone, Silke Gäng)

Gulda Concerto for Cello, Wind Orchestra and Band: I. Overture (Edgar Moreau, Raphaël Merlin, Les Forces Majeures)

Roxanna Panufnik Magnificat & Nunc Dimittis: I. Magnificat (Richard Johnson, Exultate Singers/David Ogden)

Tchaikovsky Symphony No. 4: IV. Finale (London Symphony Orchestra/Gianandrea Noseda)

Weber Piano Sonata No. 2: III. Menuetto capriccioso. Presto assai (Paul Lewis)

Francis Lai Love Story – Theme (Arr. Campbell) (Jess Gillam, BBC Concert Orchestra/Ben Dawson)

Berlioz Harold in Italy: II. Marche de pèlerins chantant la prière du soir (Tabea Zimmermann, Les Siècles/François-Xavier Roth)

Arthur Lourié A Phoenix Park Nocturne (Vladimir Feltsman)

Ramin Djawadi The Rains of Castamere (Arr. Lawson) (VOCES8)

Philip Glass Etude No. 2 (Jeremy Denk)

Tallis Suscipe quaeso Domine (prima pars) (The Gentlemen of HM Chapel Royal, Hampton Court Palace/Carl Jackson)

Debussy Livre I: II. Pour les tierces (Roger Muraro)

Vol. 9

Rachmaninov Prelude in G minor, Op. 23 No. 5 (Live at Philharmonie, Berlin) (Yuja Wang)

Stravinsky The Firebird: Tableau II, XIX: Disparition du palais et des sortilèges de Kastchei, animation des chevaliers petrifies. Allegresse génerale (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra/Vasily Petrenko

Amy Beach Violin Sonata in A minor, Op. 34: II. Scherzo. Molto vivace (Tasmin Little, John Lenehan)

Hauscha Dew and Spiderwebs (Hauschka)

Frank Horvat The Thailand HRDs: No. 5, Boonsom Nimnoi (Mivos Quartet)

Trad. Deep River (Arr. Coleridge-Taylor, Kanneh-Mason) (Sheku Kanneh-Mason, Isata Kanneh-Mason, Braimah Kanneh-Mason)

Mendelssohn Lieder ohne Worte, Op. 19: No. 6 in G minor (Andante sostenuto) ‘Venetian Gondola Song’ (Jan Lisiecki)

Wim Henderickx Nostalgia (Boho Strings)

Mozart Così fan tutte, Act 1: Aria ‘Come scoglio’ (Héloise Mas, Alexander Sprague, Nazan Fikret, Francesco Vultaggio, European Opera Centre, Biagio Pizzuti, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra/Laurent Pillot)

Philip Glass Melodies for Saxophone (arr. for trumpet): No. 3 (Craig Morris)

Giovanni Paisiello Partimento in F minor (Nicoleta Paraschievescu)

Ramin Djawadi The Rains of Castamere (VOCES8)

Triumphal Parade (Scottish National Jazz Orchestra/Tommy Smith)

Vol. 8

Josquin Des Prez Miserere mei, Deus, IJ. 50: I. Miserere mei, Deus (Cappella Amsterdam/Daniel Reuss)

Scriabin Sonata N. 10, Op. 70 (James Kreiling)

Kaija Saariaho Cloud Trio: I. Calmo, meditato (Jennifer Koh, Hsin Yun Huang, Wilhelmina Smith)

Dowland Flow, my tears (Stile Antico)

JS Bach Keyboard Partita in D, BWV 828: VII. Gigue (Federico Colli)

Prokofiev Violin Concerto No. 2, III. Allegro ben marcato (Joseph Swensen, Scottish Chamber Orchestra)

Bellini Norma: Casta Diva… Fine al rito (Orchestra E Coro Del Teatro Massimo Di Palermo, Jader Bignamini, Marina Rebeka)

Lyatoshinsky Symphony No. 3 ‘To the 25th Anniversary of the October Revolution’: III. Allegro feroce (Bournemouth Symphony Orchestra/Kirill Karabits)

Handel Armida abbandonata, HWV 105: ‘Ah crudele! E pur ten’ vai’ (Emmanuelle Haïm, Le Concert d’Astrée, Sabine Devieilhe

David Lang Mystery Sonatas: No. 1, Joy (Augustin Hadelich)

Antheil Archipelago ‘Rhumba’ (BBC Philharmonic Orchestra/John Storgards)

Vol. 7

Thea Musgrave Loch Ness (Daniel Trodden, BBC National Orchestra of Wales/William Boughton)

Cheryl Frances-Hoad Love Bytes (Verity Wingate, Philip Smith, Beth Higham-Edwards, Anna Menzies, George Jackson)

Lutosławski Symphony No. 1: III. Allegretto misterioso (Finnish Radio Symphony Orchestra/Hannu Lintu)

Purcell King Arthur, Z628, Act 1: ‘I Call, I Call’ (Stefanie True, Vox Luminis/Lionel Meunier)

Finzi Violin Concerto: I. Allegro (Ning Feng, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra/Carlos Miguel Prieto)

Brahms Two Rhapsodies, Op. 79 No. 2 in G minor – Molto passionato, ma non troppo allegro (Charles Owen)

Copland Letters from Home (Version for Chamber Orchestra) (BBC Philharmonic Orchestra/John Wilson

Szymanowski Nocturne and Tarantella in E minor, Op. 28: I. Nocturne (Jennifer Pike, Petr Limonov)

Beethoven Fidelio, Op. 72: O welche Lust (James Gaffigan, Zürcher Sing-Akademie, Luzerner Sinfonieorchester)

Liszt Études d’exécution transcendante d’après Paganini: No. 1 in G minor (Elisa Tomellini)

Corelli Violin Sonata in C Op. 5 No. 3 (transcribed for viola da gamba): III. Adagio (Lucile Boulanger)

Mozart String Quintet No. 5: IV. Allegro (Klenke Quartett, Harald Schoneweg)

Vol. 6

Saint-Saëns Ascanio, Acte I, Tableau 1: Scène 1 ‘Très bien!’ (Jean-François Lapointe, Joé Bertili, Chœrs de la Haute École de Musique de Genève/Guillaume Tourniaire

Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 III. Allegro con fuoco (Xiayin Wang, Royal Scottish National Orchestra/Peter Oundjian

Purcell Come Ye Sons of Art (Birthday Ode for Queen Mary): ‘Strike the Viol, Touch the Lute’ (Tim Mead, Les Musiciens de Saint-Julien/François Lazarevitch)

Aleksander Sedlar Savcho 3 (Nemanja Radulovic, Double Sense, Stéphanie Fontanarosa/Aleksander Sedlar)

Barbara Strozzi Arie, Op. 8 No. 2: ‘Che si può fare’ (Emoke Baräth, Il Pomo d’Oro/Francesco Corti)

Josef Suk 6 Piano Pieces, Op. 7: No. 1, Liebeslied (arr. for violin and orchestra) (Eldbjørg Hemsing, Antwerp Symphony Orchestra/Alan Buribayev)

Scheidemann Pavana Lachrymae in D minor (Yoann Moulin)

Beethoven String Quartet in E minor ‘Razumovsky’: III. Allegretto (Elias String Quartet)

Mozart Violin Sonata in D Major, K306: III. Allegretto (Isabelle Faust, Alexander Melnikov)

Moteverdi Vespro della Beata Vergine: VIII. Paslmus 126. Nisi Dominus a dieci voci (Bruno Boterf, Ludus Modalis)

Vol. 5

Tchaikovsky Swan Lake, Act 1 (1877 Version): No. 8, Danse des coupes. Tempo di polacca (State Academic Symphony Orchestra of Russia ‘Evgeny Svetlanov’/Vladimir Jurowski

John Harbison Requim, Pt. 1: II. Sequence I. Dies irae (Nashville Chorus, Nashville Symphony/Giancarlo Guerrero)

Richard Strauss 5 Lieder, Op. 41: No. 1, Wiegenlied (Arabella Steinbacher, WDR Symphony Orchestra/Lawrence Foster)

Parry English Lyrics, Set 12: No. 7, The Sound of Hidden Music (Sarah Fox, Andrew West)

Andrzej Panufnik I Kwartet smyczkowy: III. Postlude (Apollon Musagete Quartett)

Chopin Piano Sonata No. 2: II. Scherzo (Live) (Eric Lu)

Szymanowski Nocturne & Tarantella in E minor, Op. 28: II. Tarantella (Jennifer Pike, Peter Limonov)

Einaudi Life (Live) (Angèle Dubeau, La Pietà)

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli 6 Sonatas for Violin and Continuo, Op. 3: Sonata No. 2 ‘La Cesta’ (Elicia Silverstein, Mauro Valli)

Dvořák Piano Trio No. 4 in E minor: II. Poco adagio (Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff, Lars Vogt)

Florence Price Symphony No. 4: III. Juba Dance (Fort Smith Symphony/John Jeter)

Mozart Piano Concerto No. 16: III. Allegro di molto (Jean-Efflam Bavouzet, Manchester Camerata, Gábor Takács-Nagy

Haydn Piano Sonata in G major, Op. 30 No. 5: I. Allegro con brio (Roman Rabinovich)

Johann Strauss I Radetzky-Marsch, Op. 228 (Christian Theilemann, Vienna Philharmonic

Vol. 4

Arvo Pärt Passacaglia (Victoria Mullova, Estonian National Symphony Orchestra/Paavo Järvi)

Michael Higgins The Angel Gabriel (Sonoro/Neil Ferris)

Debussy Cello Sonata in D minor: I. Prologue. Lent. Sostenuto e molto risoluto (Jean-Guiden Queyras, Javier Perianes)

Massanet Hérodiade, Act 1: ‘Celiu dont la parole efface… Il est doux, il est bon’ (Salomé) (Elsa Dreisig, Orchestre national Montpellier Occitanie/Michael Schonwandt

Poulenc Concerto for Organ, Strings and Timpani in G minor: I. Andante (Live) (James O’Donnell, London Philharmonic Orchestra/Yannick Nézet-Séguin)

Schumann Fantasiestücke Op. 72: I. Zart und mit Ausdruck (Sol Gabetta, Bertrand Chamayou)

Gurney Since I Believe in God the Father Almighty (Teberae/Nigel Short)

Peter Gregson Bach: The Cello Suites: Recomposed by Peter Gregson – Suite No. 1 in G, BWV 1007: I. Prelude (Peter Gregson, Richard Harwood, Reinoud Ford, Tim Lowe, Ben Chappell, Katherine Jenkinson)

JS Bach Concerto in D minor, BWV 974: III. Presto (Víkingur Ólafsson)

Purcell King Arthur, Act 1: ‘Come If You Dare’ (Robert Buckland, Vox Luminis/Lionel Meunier)

Messiaen La Nativité du Seigneur: V. Les enfants de Dieu (Richard Gowers)

George Onslow String Quartet No. 29 in E-flat, Op. 73 Elan Quintet)

Cécile Chaminade Arabesque No. 1, Op. 61 (Mark Viner)

Enescu Strigoii, Pt. 3: Bătrânu-și pleacă geana și iar rămâne orb (Alin Anca, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin/Gabriel Bebeșelea)

Max Richter Mary Queen of Scots: The Shores of Scotland

Tchaikovsky Swan Lake, Act II (1877 version): No. 13a, Danses des cygnes I. Tempo di valse

Vol. 3

Emilie Mayer Symphony No. 4: IV. Presto (Neubrandenburg Philharmonie/Stefan Malzew)

Weber Clarinet Quintet in B-flat Major: IV. Rondo – Allegro giocoso (Julian Bliss & Carducci String Quartet)

John Hess Vous, qui passez sans me voir (Julien Behr, Orchestre de l’Opéra de Lyon/Pierre Bleuse)

John Francis Wade Adeste fideles (arr. M Suzuki for Choir and Organ) (Bach Collegium Japan Chorus/Masato Suzuki & Masaaki Suzuki)

Schumann Fantasiestücke: I. Zart und mit Ausdruck (Sol Gabetta, Bertrand Chamayou)

Domenico Sarro Messa a 5 voci: ‘Laudamus te’ (Maxim Emelyanychev, Jakub Józef Orliński, Il Pomo d’Oro)

Holst Invocation Op. 19 No. 2 (Guy Johnston, BBC Philharmonic Orchestra/Andrew Davis)

Dowland Come, Heavy Sleep (Grace Davidson, David Miller)

Schumann Humoreske Op. 20: II. Hastig (William Youn)

RO Morris Love Came Down at Christmas (arr. Stephen Cleobury) (Stephen Cleobury, Henry Websdale, Choir of King’s College, Cambridge)

Tchaikovsky The Seasons Op. 37a: XII. December. Christmas (Barry Douglas)

Berlioz Roméo et Juliette: Pt. 3, Finale – Oath of Reconciliation (San Francisco Symphony Orchestra & Chorus/Michael Tilson Thomas)

Elgar Chanson de nuit (Hallé Orchestra/Mark Elder)

James Burton Tomorrow Shalle Be My Dancing Day (Jack Hawkins, Michael Bell, James Adams, Joseph Wicks, Choir of St John’s College, Cambridge)

Vol. 2

Julian Anderson Heaven is Shy of Earth: III. Gloria (With Bird) (Susan Bickley, BBC Symphony Orchestra & Chorus/Oliver Knussen)

Richard Strauss Horn Concerto No. 1: III. Rondo. Allegro (Live) (William Caballero, Pittsburgh Symphony Orchestra/Manfred Honeck)

Derek Bermel Murmurations: I. Gathering at Gretna Green (ROCO)

Frank Martin Ballade for Flute & Piano (Bridget Bolliger, Andrew West)

Debussy Violin Sonata in G minor: III. Finale. Très animé (Isabelle Faust, Alexander Melnikov)

Anonymous Now May We Singen (ORA Singers/Suzi Didby)

Rachmaninov Prelude in G minor Op. 23 No. 5 (Live at Philharmonie, Berlin/2018) (Yuja Wang)

James Newton Howard Violin Concerto: II. Andante semplice (James Ehnes, Detroit Symphony Orchestra/Cristian Măcelaru)

Sally Beamish In the Stillness (Sonoro/Neil Ferris)

Parry Suite moderne (arr. J Dibble for Orchestra): III. Romanza. Lento (BBC National Orchestra of Wales/Rumon Gamba)

Jonathan Dove A Brief History of Creation: X. Whales Return to the Sea (Hallé Children’s Choir, Hallé Orchestra/Mark Elder)

Purcell King Arthur, Act 1: ‘Come if You Dare’ (Robert Buckland, Vox Luminis/Lionel Meunier)

Rachmaninov Piano Concerto No. 4 (Live at Kimmel Center, Philadelphia) (Daniil Trifonov, The Philadelphia Orchestra/Yannick Nézet-Séguin)

Fagerlund Höstsonaten, Act 1: charlotte Andergast! Vilken konstnär! (Krista Kujala, Mari Sares, Jere Martikainen, Jarmo Ojala, Finnish National Opera Chorus, Finnish National Opera Orchestra/John Storgards

Vol. 1

Julian Anderson Heaven is Shy of Earth: III. Gloria (With Bird) (Susan Bickley, BBC Symphony Chorus, BBC Symphony Orchestra/Oliver Knussen)

Zemlinsky Albumblatt (Erinnerung aus Wien) (William Youn)

Schreker The Birthday of the Infanta: Suite I. Reigen (Berlin Radio Symphony Orchestra/JoAnn Falletta)

Mozart Violin Concerto No. 1 K.207: III. Presto (Nikolaj Znaider, London Symphony Orchestra)

Tchaikovsky The Seasons, Op. 37a, TH 135: XII. December. Christmas (Barry Douglas)

Holst In the Bleak Midwinter (Sheku Kanneh-Mason, Isata Kanneh-Mason)

Glazunov The Seasons ‘L’été: No. 9, Scène de l’été (Zagreb Philharmonic Orchestra/Dmitri Kitayenko

JS Bach Prelude & Fugue BVW 855a: Prelude No. 10 in B minor (Vikingur Ólafsson)

Magnus Lindberg Tempus fugit Pt. 1 (Finnish Radio Symphony Orchestra/Hannu Lintu)

Gurney Since I Believe in God the Father Almighty (Tenebrae/Nigel Short)

Tchaikovsky The Nutcracker Act 1: No. 6 Clara and the Nutcracker (Los Angeles Philharmonic/Gustavo Dudamel)

Ravel Ma mère l’Oye Suite, M. 60: V. Le jardin féerique (Prague Philharmonia/Emmanuel Villaume)

Eric Whitacre Deep Field: Earth Choir (Eric Whitacre Singers, Virtual Choir 5, Royal Philharmonic Orchestra/Eric Whitacre)