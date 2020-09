COMPOSERS: Moozart

LABELS: Harmonia Mundi

ALBUM TITLE: Mozart

WORKS: Lieder: Die Verschweigung; Das Lied der Trennung; Sei du mein Trost, etc

PERFORMER: Güra (tenor), Berner (piano)

CATALOGUE NO: HMA 1951979 (2008)

Werner Güra is close to the ideal in this programme of songs interspersed with four piano solos; but the piano, or acoustic, sounds impossibly resonant and jangling, making pleasure impossible.

Michael Tanner