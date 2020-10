‘A revelatory connected soundscape in which Beethoven’s introspection feels more unsettling than usual’

Prism II

JS Bach: Fugue in B minor, BWV 869 (arr. Förster); Beethoven: String Quartet No. 13 in B flat; Schnittke: String Quartet No. 3

Danish Quartet ECM 481 8564 74:16 mins

