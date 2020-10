COMPOSERS: Mozart

LABELS: Warner

ALBUM TITLE: Mozart

WORKS: Clarinet Concerto; Sinfonia Concertante

PERFORMER: Sabine Meyer (basset clarinet), Diethelm Jonas (oboe), Bruno Schneider (horn), Sergio Azzolini (bassoon); Staatskapelle Dresden/Hans Vonk

CATALOGUE NO: 2435668972 (1990)

Advertisement

A glorious performance of the Clarinet Concerto from Sabine Meyer, warmly accompanied under Vonk, and a decent account of the Wind Sinfonia Concertante, probably not by Mozart.