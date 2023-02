Also known as L'amour est un oiseau rebelle' ('Love is a rebellious bird'), 'Habanera' is a famous aria from Georges Bizet's 1875 Carmen, performed by the title role in scene 5 of the first act.

'Habanera' lyrics

'Habanera' lyrics in English

[recitative]

When will I love you?

Good Lord, I don't know,

Maybe never, maybe tomorrow...

But not today, that's for sure!

[song]

Love is a rebellious bird

That none can tame,

And it is quite in vain that one calls it,

If it suits it to refuse;

Nothing to be done, threat or plea.

The one talks well, the other is silent;

And it's the other that I prefer,

He said nothing, but he pleases me.

(Love is a rebellious bird) Love!

(That none can tame,) Love!

(And it is well in vain that one calls it,) Love!

(If it suits it to refuse.) Love!

Love is a gypsy child,

It has never, never known a law,

If you don't love me, I love you,

If I love you, be on your guard! (Be on your guard!)

If you don't love me,

If you don't love me, then I love you! (Be on your guard!)

But if I love you, if I love you,

Be on your guard!

(Love is a gypsy child,)

(It has never, never known a law,)

(If you don't love me, I love you,)

(If I love you, be on your guard!) (Be on your guard!)

If you don't love me,

If you don't love me, I love you! (Be on your guard!)

But if I love you, if I love you,

Be on your guard! (Your guard!)

The bird you hoped to catch

Beat its wings and flew away,

Love is far, you can wait for it;

You no longer await it, there it is!

All around you, swift, swift,

It comes, goes, then it returns;

You think to hold it fast, it dodges you;

You think to dodge it, it holds you!

(All around you, swift, swift,) Love!

(It comes, goes, then it returns;) Love!

(You think to hold it fast, it dodges you;) Love!

(You think to dodge it, it holds you!) Love!

Love is a gypsy child,

It has never, never known a law,

If you don't love me, I love you;

If I love you, be on your guard! (Be on your guard!)

If you don't love me,

If you don't love me, then I love you! (Be on your guard!)

But if I love you, if I love you,

Be on your guard!

(Love is a gypsy child,)

(It has never, never known the law,)

(If you don't love me, then I love you,)

(If I love you, be on your guard!) (Be on your guard!)

If you don't love me,

If you don't love me, then I love you! (Be on your guard!)

But if I love you, if I love you,

Be on your guard! (Your guard!)

'Habanera' lyrics in original French

[recitative]

Quand je vous aimerai ?

Ma foi, je ne sais pas,

Peut-être jamais, peut-être demain...

Mais pas aujourd'hui, c'est certain !

[song]

L'amour est un oiseau rebelle

Que nul ne peut apprivoiser,

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle,

S'il lui convient de refuser;

Rien n'y fait, menace ou prière,

L'un parle bien, l'autre se tait;

Et c'est l'autre que je préfère,

Il n'a rien dit, mais il me plaît.

(L'amour est un oiseau rebelle) L'amour !

(Que nul ne peut apprivoiser,) L'amour !

(Et c'est bien en vain qu'on l'appelle,) L'amour !

(S'il lui convient de refuser.) L'amour !

L'amour est enfant de bohème,

Il n'a jamais, jamais connu de loi,

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime,

Si je t'aime, prends garde à toi ! (Prends garde à toi !)

Si tu ne m'aimes pas,

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ! (Prends garde à toi !)

Mais si je t'aime, si je t'aime,

Prends garde à toi!

(L'amour est enfant de bohème,)

(Il n'a jamais, jamais connu de loi,)

(Si tu ne m'aimes pas, je t'aime;)

(Si je t'aime, prends garde à toi !) (Prends garde à toi !)

Si tu ne m'aimes pas,

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ! (Prends garde à toi !)

Mais si je t'aime, si je t'aime,

Prends garde à toi ! (à toi !)

L'oiseau que tu croyais surprendre

Battit de l'aile et s'envola,

L'amour est loin, tu peux l'attendre;

Tu ne l'attends plus, il est là !

Tout autour de toi, vite, vite,

Il vient, s'en va, puis il revient;

Tu crois le tenir, il t'évite;

Tu crois l'éviter, il te tient !

(Tout autour de toi, vite, vite,) L'amour !

(Il vient, s'en va, puis il revient;) L'amour !

(Tu crois le tenir, il t'évite;) L'amour !

(Tu crois l'éviter, il te tient !) L'amour !

L'amour est enfant de bohème,

Il n'a jamais, jamais connu de loi,

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime,

Si je t'aime, prends garde à toi ! (Prends garde à toi !)

Si tu ne m'aimes pas,

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ! (Prends garde à toi !)

Mais si je t'aime, si je t'aime,

Prends garde à toi !

(L'amour est enfant de bohème,)

(Il n'a jamais, jamais connu de loi,)

(Si tu ne m'aimes pas, je t'aime,)

(Si je t'aime, prends garde à toi !) (Prends garde à toi !)

Si tu ne m'aimes pas,

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ! (Prends garde à toi !)

Mais si je t'aime, si je t'aime,

Prends garde à toi ! (à toi !)

