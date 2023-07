The composing and writing of Norway's national anthem was definitely a family affair. Bjørnstjerne Bjørnson wrote the lyrics between 1859 and 1868, while the melody was written - handily - by his cousin Rikard Nordraak.

Advertisement

Although its early beginnings it would take around 150 years for it to be officially recognised as Norway's national anthem. Today it is usually just the verses 1, 7 and 8 that are sung

Norwegian national anthem lyrics

Norwegian national anthem original lyrics

Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet,

med de tusen hjem, —

elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

???? og den saganatt som senker

drømmer på vår jord.

II

Dette landet Harald berget

med sin kjemperad,

dette landet Håkon verget,

medens Øyvind kvad;

Olav på det landet malet

korset med sitt blod,

???? fra dets høye Sverre talet

Roma midt imot. ????

III

Bønder sine økser brynte

hvor en hær dro frem;

Tordenskjold langs kysten lynte,

så den lystes hjem.

Kvinner selv stod opp og strede

som de vare menn;

???? andre kunne bare grede,

men det kom igjen!

IV

Visstnok var vi ikke mange,

men vi strakk dog til,

da vi prøvdes noen gange,

og det stod på spill;

ti vi heller landet brente

enn det kom til fall;

???? husker bare hva som hendte

ned på Fredrikshald!

V

Hårde tider har vi døyet,

ble til sist forstøtt;

men i verste nød blåøyet

frihet ble oss født.

Det gav faderkraft å bære

hungersnød og krig,

???? det gav døden selv sin ære —

og det gav forlik.

VI

Fienden sitt våpen kastet,

opp visiret fór,

vi med undren mot ham hastet,

ti han var vår bror.

Drevne frem på stand av skammen,

gikk vi søderpå;

???? nå står vi tre brødre sammen,

og skal sådan stå! ????

VII

Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte,

skjønt det mørkt så ut.

Alt, hva fedrene har kjempet,

mødrene har grett,

???? har den Herre stille lempet,

så vi vant vår rett.

VIII

Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet,

med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet

det av nød til seir,

???? også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir

Norwegian national anthem lyrics in English

Yes, we love with fond devotion

This our land that looms

Rugged, storm-scarred o'er the ocean

With her thousand homes.

Love her, in our love recalling

Those who gave us birth.

And old tales which night, in falling,

Brings as dreams to earth.

Norseman, whatsoe'er thy station,

Thank thy God whose power

willed and wrought the land's salvation

In her darkest hour.

All our mothers sought with weeping

And our sires in fight,

God has fashioned in His keeping

Till we gained our right.

Advertisement

Norseman, whatsoe'er thy station,

Thank thy God whose power

willed and wrought the land's salvation

In her darkest hour.

All our mothers sought with weeping

And our sires in fight,

God has fashioned in His keeping

Till we gained our right.